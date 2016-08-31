10 نصائح عند شرائك مستلزمات المدرسة لأطفالك

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد تتوجه الأمهات إلى الأسواق لشراء حاجيات ومستلزمات المدرسة لأطفالهن، ولكنهن يقعن في عدة أخطاء أثناء شراء هذه المستلزمات.

"سيدتي نت" التقت بالإستشارية الأسرية لينا مسمح والتي نبهت الأمهات إلى أهم هذه النصائح كالتالي:

1. ضعي ميزانية لشراء لوازم المدرسة حتى لا تقعي في ضائقة مالية باقي الشهر.

2. ميزانية المدرسة يجب تجهيزها خلال أشهر الإجازة الصيفية باقتطاع جزء كل شهر لكي لا تشعري بالضائقة المالية.

3. خذي بعين الاعتبار أن الطفل يزيد وزنه في الإجازة ويتعرض لنقصان الوزن خلال فترة الدراسة فيجب أن تحتاطي عند شراء الملابس.

4. مقياس الأحذية يكون ثابتاً ولكن يجب أن تتذكري أن نوع الجوارب يختلف ما بين الجوارب القطنية والصوفية.

5. لا تثقي بنصائح الباعة لأن ما يهمهم هو ترويج بضائعهم، فالحذاء لا يتسع أو كما يقولون "يريح" ولذلك اختاري ما يناسب طفلك تماماً.

6. لا تختاري الحقيبة التي يقال أنها من النوع الطبي لأن ذلك يعتبر نوعاً من الدعاية حيث تكون كبيرة الحجم وتؤثر على ظهر الصغير، اختاري ما يناسب حجمه ويريح فقراته.

7. إختاري الزي المدرسي من النوع القطني الجيد الذي لا يضيق ويقصر بعد الغسيل وكذلك النوع الذي لا يبهت لونه بعد الغسيل، تصفحي مواقع خاصة بأنواع خامات القطن التي تكون معدة للتصدير خارج بلادها.

8. بالنسبة للأقلام فاختاري الأقلام الرصاص الآمنة من المكاتب لأن هناك أقلاماً تباع بأسعار زهيدة وتسبب التسمم خاصة ما يترك منها أثراً على الأصابع والشفاه.

9. لا تختاري المسطرة المصنوعة من المعدن مهما كانت جودتها لأن الطفل قد يؤذي بها نفسه.

10. اختاري زمزمية الماء " الحافظة" التي تصنع من الخارج من البلاستيك أو التي توضع بكيس من الخيش وابتعدي عن الحافظات المعدنية التي من الممكن أن تقع من يد الطفل على قدميه فتؤلمه.