إخماد حريق ناقلة بترول بالسويس.. ومدير الأمن: كوباية شاى السبب

أنهت قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إخماد حريق ناقلة بترول صغيرة معطلة برصيف ميناء الزيتيات البترول بالسويس، وتم إخماد الحريق تماما.

وانتقل إلى موقع الحريق اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس والمهندس محمد عليوة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بالسويس.

وقال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن الحريق تم السيطرة علية تماما، وتم إخماده والاطمئنان على عدم حدوث أى آثار للحريق جديدة، مؤكدا أنه لا توجد إصابات بسبب الحادث.

وأوضح مدير أمن السويس، أن الناقلة الصغيرة معطلة منذ 4 سنوات وكانت تستخدم مخزنا للزيوت وأن التحقيقات تؤكد أن عاملا كان يقوم بعمل شاى داخل غرفة معيشته وتسبب فى نشوب الحريق.

وأكد محمد عليوة، رئيس المنطقة الجغرافية للبترول بالسويس، أن النقلة البترولية التى نشب بها الحريق تسمى ندى 2 وتم الاطمئنات على السيطرة على الحريق تماما.