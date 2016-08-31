غدًا.. فتح نفق زهراء المعادى أمام حركة السيارات بعد غلقه 8 أشهر

تبدأ أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شركة وادى دجلة، غدا الخميس، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، فى فتح نفق زهراء المعادى، أمام حركة السيارات على طريق الأوتوستراد فى الاتجاهين، وذلك بعد استمرار غلق اتجاه منهما طوال ثمانية أشهر، بسبب أعمال توسعة النفق.

وأوضحت جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن النفق سيحل أزمة الزحام على طريق الأوتوستراد، وعند مدخل زهراء المعادى، التى استمرت لعدة أشهر منذ بدء أعمال التوسعة بالنفق، والتى شكى منها أصحاب السيارات، ممن اعتادوا المرور من طريق النفق.

ومن جانبه، أكد معتز نور الدين، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة وادى دجلة، أنه سيتم الاستمرار فى أعمال حفر النفق الجديد طوال الفترة القادمة، بالإضافة إلى العمل طوال إجازة عيد الأضحى.