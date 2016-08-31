هانى البحيرى رئيسًا شرفيًا لمهرجان عاصمة الموضة العربية بالقاهرة

وقع اختيار إدارة مهرجان عاصمة الموضة العربية على مصمم الأزياء العالمي ” هانى البحيري ” كرئيسآ شرفيآ للمهرجان في دورته الأولي، والذي تقام فاعلياته في الفترة من الخامس حتي السابع من ستمبر بإحد فنادق القاهرة الشهيرة ، وجاء إختيار ” البحيري” لمشواره الحافل في عالم تصميم الأزياء .

ويكرم المهرجان فى حفل افتتاحه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة ابرزهم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة ” نبيلة مكرم ” والمطرب والفنان ” خالد سليم ” والفنانة ” غادة عادل “، على أن تكون الفنانة القديرة “رجاء الجدواى” ضيف شرف الدورة الأولي للمهرجان

المهرجان يقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة واتحاد الإعلاميات العرب وترأسه السيدة “غادة الشربينى ” وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الإعلاميات ” أسماء حبشى ” من مصر و” فوزية الهونى ” من ليبيا و” سلوى اللوبانى ” من الأردن و” نضال الناطور” من فلسطين و” لينا مظلوم” من العراق و” سالى أبو سلطان ” من الإمارات و” إيمان بحيدرة ” من السعودية والشاعرة ” سارة السهيل ” ومصممة الأزياء وسيدة الأعمال المغربية ” سمية بالهاشمى ” .