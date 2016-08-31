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هانى البحيرى … رئيس شرف مهرجان عاصمة الموضة العربية بالقاهرة

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وقع إختيار إدارة مهرجان عاصمة الموضة العربية على مصمم الأزياء العالمي ” هانى البحيري ” كرئيسآ شرفيآ للمهرجان في دورته الأولي ، والذي تقام فاعلياته في الفترة من الخامس حتي السابع من ستمبر بإحد فنادق القاهرة الشهيرة ، وجاء إختيار ” البحيري ” لمشواره الحافل في عالم تصميم الأزياء .

ويكرم المهرجان فى حفل أفتتاحه عددآ كبيرآ من نجوم الفن والإعلام والسياسة ابرزهم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة ” نبيلة مكرم ” و المطرب والفنان ” خالد سليم ” والفنانة ” غادة عادل ” ، على أن تكون الفنانة القديرة ” رجاء الجدواى ” ضيف شرف الدورة الأولي للمهرجان

المهرجان يقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة واتحاد الإعلاميات العرب وترأسه السيدة “غادة الشربينى ” وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الإعلاميات ” أسماء حبشى ” من و” فوزية الهونى ” من ليبيا و” سلوى اللوبانى ” من الأردن و” نضال الناطور” من فلسطين و” لينا مظلوم” من العراق و” سالى أبو سلطان ” من الإمارات و” إيمان بحيدرة ” من والشاعرة ” سارة السهيل ” ومصممة الأزياء وسيدة الأعمال المغربية ” سمية بالهاشمى ” .

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