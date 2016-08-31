الداخلية السعودية: استشهاد جندي بمقذوفات من اليمن

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، استشهاد جندي سعودي إثر تعرض أحد المواقع الحدودية بمنطقة جازان لقذائف من الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث قوله: عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء، تعرض أحد المواقع الحدودية المتقدمة بمحافظة الحرث في منطقة جازان لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه استشهاد العريف بحرس الحدود عبدالله بن علي بن عبدالله مدخلي “.

وكانت مناطق سعودية محاذية للحدود اليمنية تعرضت خلال الأشهر الماضية لسقوط قذائف متفرقة، أطلقتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.