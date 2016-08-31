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استشاري مخ وأعصاب: الاضطرابات النفسية تنتشر داخل سوريا واليمن بسبب الحروب

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استشاري مخ وأعصاب: الاضطرابات النفسية تنتشر داخل سوريا واليمن بسبب الحروب استشاري مخ وأعصاب: الاضطرابات النفسية تنتشر داخل سوريا واليمن بسبب الحروب

قال استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب محمد يوسف ، إن الاضطرابات النفسية، لاسيما ما بعد الصدمات والاكتئاب والقلق تنتشر بشكل كبير داخل المجتمعات التي شهدت صراعات مثل الحروب والثورات مثل سورية واليمن وليبيا، الأمر الذي يؤدي إلى نقص فى متوسط أعمار تلك الشعوب.

وأضاف يوسف خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن الحروب والثورات تؤثر على نفسية الإنسان وبقية الأعضاء داخل الجسم، بالإضافة إلى أن هذه الشعوب تكون عرضة للإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والجلطات، فى أعمارمبكرة كما أنه بات من الملاحظ انتشار هذه الظاهرة فى الأشخاص ما دون الـ 40 عاماً.

وتابع يوسف أن مناطق الصراعات تشهد نقص حاد فى المستشفيات والأطباء والأدوية التي تتطلب التدخل السريع، موضحاً أن هذه العوامل كلها تؤدي إلى نفس الأزمة.

وأكد يوسف أنه من الصعب السيطرة علي الوضع الصحي في هذه البلدان إذا ما استمرت الصراعات والحروب، لاسيما مع نقص الخدمات والأدوية والفرق الطبية اللازمة لتقديم الرعاية.

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