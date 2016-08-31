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تخصيص 59 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالوادى الجديد‎

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تخصيص 59 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالوادى الجديد‎ تخصيص 59 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالوادى الجديد‎

أرشيفية

صرح الدكتور محمد بخيت مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد، بأن المديرية أنهت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص 59 ساحة لصلاة عيد الأضحى، إلي جانب المساجد، وتوفير إمام رسمي وخطيب احتياطي لكل مسجد، مشيرًا إلى أنه تم استبدال ساحة المطار، بساحة مركز شباب الخارجة، لتلافي شكوى بعض المواطنين من الازدحام على طريق مطار الخارجة في الأعوام السابقة.

وأضاف بخيت، أن خطة المديرية تشمل إقامة أمسيات دينية، ودروس وخطب عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، بواقع 12 أمسية، و200 درس بمساجد قرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.

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