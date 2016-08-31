مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في حلب

ذكرت مواقع إخبارية إيرانية اليوم الأربعاء، أن ضابطًا برتبة جنرال من الحرس الثوري الإيراني قتل خلال قتال في حلب.

وبحسب رويترز قال موقع “تسنيم” الإخباري إن أحمد غلامي قتل أمس الثلاثاء على يد “إرهابيين تكفيريين” وهو وصف يستخدمه الشيعة لوصف المتشددين السنة.

وقال موقع تسنيم إن غلامي كان قائدًا عسكريًا خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات وشارك في عدد من المعارك الفارقة. وكان قد تقاعد قبل التوجه إلى سوريا.

وقال زميل لغلامي في الجيش يدعى أكبر باقري دولابي لتسنيم “نظرا للخبرة الكبيرة التي اكتسبها في الجيش فقد ذهب إلى سوريا والعراق وتولى مسؤولية تدريب بعض قوات المقاومة”.