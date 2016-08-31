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إصابة 12 شخصًا في هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

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إصابة 12 شخصًا في هبوط اضطراري لطائرة أمريكية إصابة 12 شخصًا في هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

طائرة أمريكية أرشيفية

أصيب 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية للطيران اليوم الأربعاء، بعد أن اضطرت الطائرة لتحويل مسارها إلى ايرلندا، عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات شديدة.

وقالت متحدثة باسم المطار إن الطائرة، التي كانت في طريقها من هيوستون بالولايات المتحدة إلى مطار هيثرو في لندن، اضطرت إلى الهبوط في مطار شانون، قبيل الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش)، حيث هرعت عربات الإسعاف إلى إليها بعد أن هبطت.

وكانت الطائرة تقل على متنها 207 ركاب بالإضافة إلى 13 شخصا افراد الطاقم.

واستخدم الركاب وسائل الإعلام الاجتماعية لوصف مشاهد “الفوضى العارمة” وقالوا انهم كانوا يخشون على حياتهم.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية انهم “يوفرون الرعاية والدعم للركاب وأفراد الطاقم”.

الألمانية

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