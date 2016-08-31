أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - تشيلسي يضم ظهير فيورنتينا

Google+ Print
رسميا - تشيلسي يضم ظهير فيورنتينا رسميا - تشيلسي يضم ظهير فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن بيع الإسباني ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي الإنجليزي رسميا.

وأصدر فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا مقتضبا أعلن فيه بيع اللاعب ماركوس ألونسو ميندوز لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ماركوس ألونسو (25 عاما) سبق وأن خاض تجربتين في إنجلترا من قبل مع بولتون لمدة 3 سنوات قبل أن ينتقل لفيورنتينا الذي أعاره لسندرلاند في 2014.

ألونسو هو أحد لاعبي شباب ريال مدريد الذين انتقلوا للفريق الأول ولعب معه مباراة رسمية واحدة عام 2010 أمام راسينج سانتاندير كبديل.

ويعد ألونسو هو رابع صفقات تشيلسي هذا الصيف بعد الفرنسي نجولو كانتي والبلجيكي باتشواي والبرتغالي إدواردو حارس دينامو زغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع