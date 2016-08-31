رسميا - تشيلسي يضم ظهير فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن بيع الإسباني ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي الإنجليزي رسميا.

وأصدر فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا مقتضبا أعلن فيه بيع اللاعب ماركوس ألونسو ميندوز لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ماركوس ألونسو (25 عاما) سبق وأن خاض تجربتين في إنجلترا من قبل مع بولتون لمدة 3 سنوات قبل أن ينتقل لفيورنتينا الذي أعاره لسندرلاند في 2014.

ألونسو هو أحد لاعبي شباب ريال مدريد الذين انتقلوا للفريق الأول ولعب معه مباراة رسمية واحدة عام 2010 أمام راسينج سانتاندير كبديل.

ويعد ألونسو هو رابع صفقات تشيلسي هذا الصيف بعد الفرنسي نجولو كانتي والبلجيكي باتشواي والبرتغالي إدواردو حارس دينامو زغرب.