المؤبد لـ97 إخوانيًا والسجن 5 لـ7 سنوات لـ42 آخرين في «أحداث ديرمواس»

مراسل «ONA»:

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أحكاماً متفاوتة بين السجن المؤبد، غيابياً، والسجن بين 5 إلى 7 سنوات حضورياً، ضد 139 متهماً إخوانياً، فى أحداث عنف وتظاهر، واقتحام منشآت عامة بمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

قال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية اليوم، إنه فى قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس، وتضم 54 متهماً، ورقمها 262/ 10 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، عاقبت المحكمة 36 متهماً، بالسجن المؤبد غيابياً، و18 حضورياً، ابالسجن خمس سنوات.

وأضاف أنه فى القضية الثانية، بشأن اقتحام مكتب سجل مدنى ديرمواس، ورقمها 249/ 176لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وتضم 85 متهماً، عاقبت المحكمة 61 متهماً، بالسجن المؤبد غيابياً، و24 بالسجن 7 سنوات، حضورياً.

وفى قضية ثالثة، أجلت ذات المحكمة، النطق بالحكم على 11 متهماً فى أحداث اقتحام قسم شرطة مركز مغاغة، والتظاهر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لجلسة يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها الماضية، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وأطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضايا الثلاث.

وأحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أنهم ينتمون إلى عناصر جماعة الإخوان، واشتركوا فيما بينهم فى التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركزى ديرمواس ومغاغة، وتخريب منشآت شرطية وعامة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.