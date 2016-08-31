أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السادس لمجلس التعليم والموارد البشرية

Google+ Print
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السادس لمجلس التعليم والموارد البشرية عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السادس لمجلس التعليم والموارد البشرية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اليوم الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الخامس  .. فيما حث معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي على توعية الطلاب بالالتحاق بالجامعات المرخصة وذات البرامج المعتمدة مع تطوير خدمة الإفادة للجامعات داخل الدولة.

وقدم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع عرضا بشأن أهم المبادرات والمقترحات في مجال العلوم المالية.. مؤكدا  أهمية تقديم مبادرات مبتكرة لإطلاق مؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم المالية والتكنولوجيا المالية تحقق استراتيجية وصولا إلى تحقيق اعداد كافية من الخريجين والمتخصصين في مجال العلوم المالية والاستثمار والمحاسبة.

 وأكد معاليه أهمية وضع المقترحات والمبادرات المبتكرة للوصول إلى أفضل الحلول في مجال المؤسسات التعليمية الهادفة وبناء قدرات موظفي المؤسسات العامة والخاصة في المجال المالي والاقتصادي.

وشدد على ضرورة اجراء البحوث المالية المتخصصة في القضايا الراهنة التي تهم المؤسسات في الدولة إضافة إلى إجراء تمويل الابحاث المتخصصة التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع المشتركة.

وأشار معاليه إلى أنه انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة وتطبيقا لمبادرات التعليم والتدريب في العلوم المالية التي تتمثل في تأهيل قادة الفكر الاقتصادي والمالي الذين بإمكانهم ان يتوقعوا التحديات المستقبلية بالطرق العلمية ويتمكنوا من إدارة الازمات وضع الخطط الفعالة لمواجهة تلك التحديات إضافة إلى التدريب على استخدام التقنيات للتخطيط المالي والعقاري بما في ذلك نقل الثروة بين الاجيال وإدارة الثروة وإدارة المخاطر للشركات والبنوك ووضع السياسات الخاصة بالتنبؤ الاقتصادي وتأثير التكنولوجيا على صناعة التمويل والاستثمار.

 وبشأن مقترح مركز الابتكار والتميز لقادة المستقبل في الخدمات المالية الذي قدمته هيئة الاوراق المالية والسلع - أشار معاليه إلى أن هذا الاقتراح يتمركز حول رؤية إنشاء مؤسسة تعليمية بحثية أكاديمية في التعليم والبحث العلمي لخدمة القطاعين العام والخاص في الدولة ودول مجلس التعاون حيث أنها مرتكزة على عدة مهام أهمها أن تكون بمثابة جسر لنقل المعرفة والابتكار وإجراء مشاريع البحوث التطبيقية بين المؤسسات الراعية كوزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة الاوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين والبنوك والشركات التجارية والجامعات وشركات الخدمات المالية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل