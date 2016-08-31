الهلال الأحمر الإماراتي تمول مشروع عودة البث لإذاعة المكلا

مولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع اعادة تأهيل مبنى اذاعة المكلا في محافظة حضرموت بعد الدمار الذي لحق به على يد تنظيم القاعدة الارهابي.. وذلك في اطار رفد الهيئة للقطاع الاعلامي في اليمن ودعمه بالتجهيزات والاحتياجات اللازمة.

وقد افتتح محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ورئيس فريق الإمارات الإغاثي بحضرموت السيد مطر الكتبي اليوم مقر إذاعة المكلا الجديد الذي موله الهلال الأحمر الإماراتي.

وتجول المحافظ والسيد الكتبي عقب قص شريط الافتتاح على أقسام الإذاعة المختلفة وتعرفا على تجهيزاتها الجديدة كما تمت استضافتهم في بث مباشر عبر أثيرها حيث اعرب المحافظ عن الشكر والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر على تمويل هذا المشروع الحيوي وإعادة تأهيل المبني الجديد للاذاعة وتجهيزه بالاجهزة الخاصة بالبث والتسجيل وكافة الاحتياجات الاخرى الضامنة لاستمرار الإذاعة في أداء رسالتها الإعلامية السامية عقب تعرضها لحريق قبل عامين.

من جانبه اكد السيد الكتبي حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إعادة صوت الإذاعة نظرا لأهمية دورها الكبير الذي تلعبه في توعية وتثقيف المجتمع.. وقال أن افتتاح اذاعة المكلا يأتي بعد استكمال إعمال الصيانة وتجهيز المبنى وتوفير كافة احتياجاتها من استديوهات وأثاث مكتبي وتجهيزات حديثة ومتطورة في مختلف الأجهزة الخاصة بها.. مشيرا إلى أنه تم كذلك تسليم الإذاعة سيارة كهدية بمناسبة الافتتاح.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها لمحافظة حضرموت في جميع المجالات خاصة في مجالات تشييد وصيانة وتأهيل البنى التحتية.

من جانبها عبرت مديرة الإذاعة أفراح محمد خان عن شكرها وتقديرها لكافة الجهود المخلصة التي بذلت من فريق الامارات الاغاثي ومحافظ حضرموت في سبيل إعادة صوت الإذاعة ومقرها وكافة متطلبات عودتها .. مؤكدة أن الإذاعة ستستمر في أداء رسالتها الإعلامية ودورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع.

يذكر أن إذاعة المكلا تأسست في 28 / 9 /1967 وتوقف البث عقب تعرضها للحرق والنهب يوم سقوط المدينة بيد تنظيم القاعدة في 2 إبريل 2015م.

حضر الافتتاح عدد من المسؤولين في المحافظة وحشد من الاعلاميين.