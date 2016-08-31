وكيل «تعليم الشرقية» يحيل إدارة مدرستين للتحقيق

أحال محمد الشيمي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، هيئة التدريس بمدرستين للشئون القانونية، وذلك للتحقيق معهما، بسبب غياب أعضاء هيئة التدريس، مع استبعاد مديري المدرستين بسبب التقاعس عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة لوكيل الوزارة لتفقد سير العمل والأنشطة المدرسية خلال الأجازة، مر خلالها على مدرستي الإعدادية بنات، ومدرسة صفي الدين مجاهد بقرية الزنكلون.

كما فاجأ تفقد الشيمي مدرسة التجريبية للغات بمدينة الزقازيق، وتبين انتظام سير العمل وحضور العاملين وممارسة الأنشطة المدرسية،حيث أشاد بالحضور والإلتزام والانضباط فى العمل.