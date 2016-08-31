«السيسى» يجتمع مع رئيس الصليب الأحمر لمناقشة أحداث المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور فايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، وروبير مارديني المدير الإقليمي للجنة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاترين جندر رئيسة بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الذى تقوم به اللجنة فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط، لحماية المدنيين، وضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية فى المناطق المنكوبة بدول المنطقة التى تشهد أزمات وصراعات، مشيرًا إلى حساسية الأوضاع فى تلك الدول، وهو الأمر الذى يتطلب التعامل بحيادية تامة لضمان نجاح المهمة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الإشادة بدوره فى الأراضى الفلسطينية، والاهتما بإيلاء مزيدٍ من الاهتمام بالأوضاع الإنسانية، لاسيما فى قطاع غزة.

واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات العمليات العسكرية والصراعات المسلحة في عدة دول بها على حياة المدنيين الأبرياء. وأوضح أن مصر تضع نصب أعينها حياة المواطنين وحمايتهم أثناء عمليات ملاحقة ومداهمة أماكن تمركز العناصر الإرهابية في منطقة محدودة من شمال سيناء.

و أكد السيسى أن مصر نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة بفضل تماسك شعبها وقوة النسيج الوطني، وشدد الرئيس على أنه لا تفريق ولا تمييز بين المصريين وفقاً لأي اعتبار؛ فالجميع مصريون متساوون في الحقوق والواجبات، منوهاً إلى إصدار قانون بناء دور العبادة الذي تأخر كثيرًا.

و أكد الرئيس على أهمية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير المسكن اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة لهم باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك جنباً إلى جنب مع الحريات والحقوق السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى زيارته إلى مصر، معربًا عن التقدير لعلاقات التعاون القائمة مع اللجنة، ودورها الذى لعبته خلال الحروب التى خاضتها مصر، مؤكداً اهتمام القاهرة بدعم أنشطة اللجنة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع الإشادة بالأنشطة التى ينفذها المكتب الإقليمى للجنة فى القاهرة.

وأضاف يوسف أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد حرص اللجنة على التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مجالات عمل اللجنة في المنطقة وسُبل الاستفادة بما تتمتع به من خبرات، فضلاً عن أفضل السبل للتعامل مع النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أخذاً في الاعتبار ما تقوم به مصر من دور محوري على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً في الصراعات القائمة حالياً في عدد من دول المنطقة والتي تمثل أحد مجالات عمل اللجنة، فضلاً عن عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمرعن تقدير اللجنة للتعاون القائم مع مصر من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والجهود الإنسانية المبذولة لتدارك آثار تلك الصراعات على المدنيين الأبرياء.

وأعرب ماورير عن تقديره لاحترام الدولة المصرية للقانون وتطبيقها له، مؤكداً أن اللجنة تتفهم احتياج دول المنطقة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقدر أن لكل دولة خصوصيتها.

وأشار ماورير، في ذات السياق، إلى حرصه على القيام بزيارات إلى الدول التي تعاني من أزمات للتعرف على حقائق الأوضاع على الأرض وتكوين رؤية صحيحة حيالها، مؤكداً أن اللجنة تباشر مهامها بشكل مجرد وتحرص على تنفيذها بالتنسيق والتشاور مع الدول المعنية.