17,5 مليون جنيه لتغطية الترع المارة داخل الكتل السكانية بالأقصر

قال المهندس أبو المعارف العمارى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات الهندسية أن المحافظ الدكتور محمد بدر نجح فى توفير 17,5 مليون جنيه من الخطط العاجلة والإستثمارية لإستكمال مشروعات تغطية عدد من الترع المارة داخل الكتل السكنية والشروع فى تغطية عدد آخر بمراكز المحافظة المختلفة.

وأشار أبوالمعارف إلى إنهاء العمل بمشروع تغطية ترعة العالية المستجدة بمنطقة منشاة العمارى شمال مدينة الأقصر بطول 180 مترا وتكلفة 1.8 مليون جنيه وتم تغطيتها فى إطار إنشاء مشروع محور المطار – السوفوتيل الجارى إنشاؤه بطول 1300 مترا .

وأكد العمارى أنه يجرى حاليا العمل برصف هذا الطريق لتوسعة وإزدواج الشارع ليصل إلى عرض 20 مترا فى الإتجاهين ضمن المشروع الكبير المعروف بطريق السوفوتيل – المطار بطول 8 كيلومتر وهو أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة بالمحافظة .

وكشف العمارى عن نجاح المحافظ فى تدبير مبلغ خمسة ملايين جنيه من الخطة العاجلة لوزارة التخطيط لإنفاقها فى مشروعات تغطية 5 ترع أخرى سيبدأ العمل بها بداية من الأسبوع المقبل وهى ترعة السمانين بمدخل الأقصر الشرقى ناحية المرور بطول 250 مترا وترعة الصعايدة بقرية العشى بطول 150 مترا وترعة سواحل أرمنت بطول 200 متر وترعة مدينة هابو بالقرنة بطول 200 متر وترعة سعد بقرية القبلى قامولا بطول 100 متر.

وأضاف المستشار الهندسى للمحافظ بأنه يجرى حاليا رفع المقايسات الهندسية اللازمة لتغطية ترع أخرى بالمراكز المختلفة ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة وبمخصصات وصلت إلى 12.5 مليون جنيه وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية ورؤساء المدن لوضع الضوابط اللازمة لإختيار تلك الترع التى سوف يتم تغطيتها على أن تكون الأولوية للترع التى تمر داخل الكتل السكنية وحجم التأثيرات البيئية والأضرار الناشئة عنها كالتلوث والأمراض والروائح الكريهة وإنتشار أسراب البعوض والآفات والذباب وغيرها من الحشرات الناقلة للأوبئة وكذلك مراعاة مطالب الأهالى التى يتقدمون بها للمحافظ خلال زياراته الميدانية لتلك المناطق .

وتأتى تلك المشروعات فى إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والإرتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين ودعم قطاعات الرى والزراعة والصحة العامة والقضاء على التلوث وما يتسبب فيه من أمراض .