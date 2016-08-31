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مدير أمن الأقصر يجتمع بالضباط الجدد

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مدير أمن الأقصر يجتمع بالضباط الجدد مدير أمن الأقصر يجتمع بالضباط الجدد

أرشيفية

قال مصدر أمني بمحافظة الأقصر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بتعيين 40 ضابطا من خريجي كلية الشرطة لعام 2016 برتبة ملازم تحت الاختبار بمديرية أمن الأقصر.

وأشار المصدر إلي أن اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر عقد اجتماعا مع هؤلاء الضباط بحضور عدد من القيادات الأمنية لتحفيزهم علي العمل و الإلتزام بحسن معاملة المواطنين، وفق معايير حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة احترام الزى الرسمي، والبعد عن السلوك المعيب الذى لا يليق بهيبة هيئة الشرطة، وضرورة التكاتف والعمل على بذل الجهد والعطاء .

ولفت المصدر إلي أنه من المقرر توزيع هؤلاء الضباط على أقسام مركز شرطة طيبة و بندر الأقصر و مركزي إسنا و أرمنت والقرنة للعمل كضباط نظاميين بهذه الأقسام لاكتساب الخبرة وكيفية التعامل مع المواطنين والأعمال الإدارية وكتابة المحاضر.

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