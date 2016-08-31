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مستشارة أوباما تزعم: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري

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مستشارة أوباما تزعم: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري مستشارة أوباما تزعم: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري

سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكي

زعمت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القومي، أن شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعتمد على نحو متزايد على هذا الأسلوب لإسكات وتخويف منتقدي .

وأوضحت رايس في بيان لها نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري -المقرر أمس في 30 أغسطس-، أنه في أغسطس الماضي ذكرت لجنة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أن هناك زيادة بنسبة 100% في الحالات المبلغ عنها في مصر خلال العام السابق.

وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة ذاتها أكدت أنه في فبراير الماضي سجلت وجود 40 حالة اختفاء قسري جديدة.

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