توقيع اتفاق بين مؤسسة الشجرة وجامعة سيناء لتنمية مهارات الطلاب



> في إطار حرص مؤسسة الشجرة للتنمية والفن لعقد شراكات ناجحة ومتميزة عقد صباح يوم الأثنين الموافق 29 أغسطس 2016 لقاء بين الدكتور/ أسامة راتب نائب رئيس جامعة سيناء ومجلس آمناء مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمقر جامعة سيناء بناءاً على دعوة من مؤسسة الشجرة للتنمية والفن واتفقا كلا الطرفين على تعزيز ودعم مجالات التعاون المشترك ومناقشة عدد من المشاريع بين الطرفين في إطار وحدة الهدف بين الطرفين في تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء والعمل على تاهيل وتدريب طلاب الجامعة لرفع قدراتهم وإستثمار مهاراتهم لتكوين قيادات شبابية تستطيع تحقيق التنمية المجتمعية وخلال الإجتماع تم مناقشة سبل التعاون بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة وأعرب وفد مؤسسة الشجرة عن كامل دعمة للصرح العلمي العظيم جامعة سيناء ، وتم الأتفاق بين الجانبين على الإسراع في عقد بروتوكول ومذكرة تفاهم بين الطرفين تتنال كافة مجالات العمل المشتركة للبدء في خطوات عملية جادة نحو شراكة حقيقية بين جامعة سيناء والمجتمع المدني ممثل في مؤسسة الشجرة.

> وأكد الدكتور أسامة راتب نائب رئيس الجامعة أن اللقاء دار حول ثلاث محاور رئيسية كان أولهم مجال التعاون المشترك في الجانب الفني لما تتميز به الجامعة من خبرة كبيرة وحصدها لكثير من الجوائز في ذلك المجال الذي يلتقي مع هدف المؤسسة الرئيسي في تحقيق التغيير والتنمية في المجتمع عن طريق الفن كآلية له من التاثير الكبير على البيئة المحلية كما تناول اللقاء محور التأهيل والتدريب الذي تتميز به المؤسسة لخلق قيادات شابة واعده وتناقش الطرفين في كيفية تحقيق الانتشار الأمثل للجامعة وكيفية الاستفادة من خدماتها المقدمة للمناطق النائية بالمحافظة كما أثني الدكتور اسامة راتب على أفكار والرؤي التي تتبناها المؤسسة وقدم الشكر لوفد المؤسسة على ما يتم بذله من عطاء داخل المجتمع السيناوى بقيادات شابة واعده تمتلك القرار وتصنعه.