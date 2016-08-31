نواب «النور» يرفضون تغليظ عقوبة «ختان الإناث»: «فيه منافع للمرأة»

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال الجلسة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتغليط العقوبة على ختان الإناث، حيث امتنعت عن التصويت وقوفًا.

جدير بالذكر، أن ممثلى الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، أكد خلال الجلسة العامة، أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.

وأضاف خليفة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة على عبد العال: “أرفض تجريم الختان للإناث على إطلاقه، فأنا مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد”، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن.