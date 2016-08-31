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وزير الخارجية يجتمع مع السفراء الجدد المنقولين إلى الخارج

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اجتمع السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري مع سفراء المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج، وذلك بمناسبة قرب سفرهم لتقلد مهام مناصبهم الجديدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال اللقاء على المسئولية الهامة الملقاة على عاتق السادة السفراء، والتي اختصهم السيد رئيس الجمهورية بتحمل تبعتها، موضحًا أولوية التركيز على حماية مصالح الجاليات المصرية في الخارج كأولوية أولى، وضرورة بذل أقصى الجهود من أجل حماية المصالح المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلاً عن تقديم صورة مشرفة لمصر تعكس حضارتها وثقافتها ومبادئ سياستها الخارجية.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أجرى حوارًا مفتوحًا مع السادة السفراء حول مختلف جوانب مهامهم المستقبلية، اتسم بالشفافية والتقييم الدقيق لمختلف محاور وأهداف السياسة الخارجية المصرية في المناطق التي سينقلون إليها، كما تضمن اللقاء تسليم السفراء خطابات التكليف الخاصة بكل منهم، والتي تشمل التكليفات الرئيسية لكل سفير خلال فترة عملهم القادمة.

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