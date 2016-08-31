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انطلاق مؤتمر المجموعة المصرية لجراحى القولون والشرج بالقاهرة

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انطلاق مؤتمر المجموعة المصرية لجراحى القولون والشرج بالقاهرة انطلاق مؤتمر المجموعة المصرية لجراحى القولون والشرج بالقاهرة

>كتب بيتر إبراهيم

بدأت فعاليات المؤتمر الثامن عشر للمجموعة المصرية لجراحى القولون والشرج، فى الفترة من يوم الأربعاء 31 أغسطس حتى 2 سبتمر، بمناقشة الجديد فى عالم جراحة القولون والشرج والمستقيم، وذلك بحضور لفيف من كبار الأطباء من جميع دول العالم أبرزهم الأردن وأمريكا والسعودية وأيرلندا وسنغافورة.

 

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد سعد الليبيشى أستاذ الجراحة ورئيس المجموعة المصرية لجراحة القولون والشرج "EGCR" إن المؤتمر يناقش الجديد فى جراحة القولون والمستقيم والشرج والأجهزة المتطورة فى العلاج.

 

وأشار الليبيشى إلى أنه يتم التركيز فى المؤتمر على التقدم التكنولوجى فى جراحات الشرج والقولون، حيث استخدام المناظير فى جميع حالات الجراحة والتى يميزها صغر حجم الجرح الذى لا يتعدى 1 سم فى 3 أماكن لرؤيتها بالكاميرا بعدما كان الجرح يجب أن يتعدى 15 سم فى الجراحة العادية.

 

وقال: "من الفوائد الأخرى لاستخدام المناظير فى عمليات جراحة القولون والشرج، تقليل الوقت الذى يحجز فيه المريض فى المستشفى لصغر حجم الجرح مع عدم وجود خياطة جراحية".


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