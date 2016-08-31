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حبس مسن 4 أيام بتهمة هتك عرض زوجته واغتصاب ابنتها فى الوراق

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حبس مسن 4 أيام بتهمة هتك عرض زوجته واغتصاب ابنتها فى الوراق حبس مسن 4 أيام بتهمة هتك عرض زوجته واغتصاب ابنتها فى الوراق

>كتب سليم على

قررت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق حبس مسن متهم بهتك عرض زوجته واغتصاب ابنتها 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة الوراق، كما أمرت بعرض الزوجة وابنتها للطب الشرعى للكشف عليهما وبيان صحة الواقعة من عدمه.

 

وقالت الزوجة 28 سنة خلال تحقيقات النيابة إنها تزوجت من المسن صاحب الـ71 عاما وكانت لديها طفلة من زوجها الأول تبلغ من العمر 10 سنوات، وأضافت: "صدمة عمرى لما شوفت جوزى فى وضع مخل مع بنتى الصغيرة داخل أوضتى، ومحسيتش بنفسى غير وأنا باصرخ استنجادا بالجيران من الذئب الشرس الذى اغتال عرض ابنتى".

 

وكشفت الزوجة عن كارثة عندما قالت إن الزوج المسن هتك عرضها عندما عرض عليها ممارسة علاقة محرمة، كانت الأم تكتم فى نفسها لكى تحافظ على منزلها لكن بعد أن قام بفعلته مع ابنتها، أسرعت للمطبخ واستلت سكينا بعدما هرول الزوج سريعا للهرب مستقلا سيارته الخاصة، وأسرعت الزوجة ولحقت به وقامت بطعنه بالكتف وتعالت صرخاتها حتى تجمع الأهالى وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه لقسم الوراق الذى أحاله للنيابة للتحقيق.

 

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الزوجة وعرضها على الطب الشرعى هى وابنتها للكشف عليهما.


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