حريق بناقلة بترول معطلة بالقرب من ميناء الزيتيات بالسويس

نشب حريق بناقلة بترول متوقفة بالقرب من رصيف ميناء الزيتيات بالسويس، وقامت قاطرات موانئ البحر الأحمر بالتعامل معها لإخماد الحريق.

وقال مصدر مسئول بميناء الزيتيات، إن النقلة البترولية التى نشب بها الحريق تسمى ندى 2 وتابعة لتوكيل أتلانتك.

وأضاف المصدر أن الناقلة كانت فارغة من أى مواد بترلية وهى معطلة منذ 4 أعوام بالقرب من ميناء الزيتيات بالسويس.

وقال مصدر أمنى إنه جار السيطرة على الحريق عن طريق الناقلات البترولية ويتم حاليًا التعامل مع الحادث.

حريق ناقلة بترول

الحريق بالقرب من ميناء الزيتيات