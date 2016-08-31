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«المتناوي» يهنى «أبوريدة» والفائزين بعضوية مجلس اتحاد الكرة

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«المتناوي» يهنى «أبوريدة» والفائزين بعضوية مجلس اتحاد الكرة «المتناوي» يهنى «أبوريدة» والفائزين بعضوية مجلس اتحاد الكرة

مجدي المتناوي – أرشيفية

وجه مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، التهنئة لمجلس الجبلاية الجديد الذي يقوده المهندس هاني أبوريدة.

وأكد المتناوي أنه يساند المجلس الجديد في الفترة القادمة بصرف النظر عن عدم وجوده بالمجلس من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيقف بجانبهم طوال الوقت من أجل ازدهار الرياضة المصرية.

وقال رئيس اتحاد الكرة الأسبق إن المجلس الجديد يواجه تحديًا جديدًا خاصه بعد صعود الوطني لكأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام بالجابون فضلًا عن تحقيق حلم المصريين بالصعود لكأس العالم والذي سيقام في روسيا 2018.

ووجه المتناوي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لحصوله على عدد كبير من الأصوات بالجبلاية والتي وصلت لـ 105 رغم خوضه الانتخابات مستقلًا.

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