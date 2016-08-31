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ضبط دانة و100 طلقة من مخلفات الحروب و3 أفدنة بانجو بشمال سيناء

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ضبط دانة و100 طلقة من مخلفات الحروب و3 أفدنة بانجو بشمال سيناء ضبط دانة و100 طلقة من مخلفات الحروب و3 أفدنة بانجو بشمال سيناء

دانة مدفع وذخائر_أرشيفية

 

مراسل أونا

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من ضبط كمية من الذخائر من مخلفات الحروب، خلال حملة أمنية مكبرة، وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط دانة أسطوانية الشكل بطول 1 متر، و100 طلقة مجهولة المصدر، من مخلفات الحروب بمنطقة الخفجة الصحراوية، والتي تبعد عن مدينة نخل بنحو 20 كم.

وتمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من خلال الحملات التي تقوم بها لفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة ،من ضبط 3 أفدنة مزروعة بنبات البانجو.

وقالت مصادر أمنية، إن وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، تمكنت من ضبط قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر، وكذا العثور على محزن أسفل الرمال به كمية من الأجولة بداخلها كمية من البانجو، تزن نحو 150 كيلو جرامًا.

كما تمكنت وحدة مباحث الحسنة من ضبط كمية من نبات البانجو المخدر، بداخل أحد المخازن، تزن نحو 80 كيلو جرامًا معدة للاتجار.

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