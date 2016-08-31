بالصور.. أمانة المرأه بحزب المصريين الأحرار بسوهاج تنظم دورات توعيه للأعضاء

عقدت أمانة المرأه بحزب المصريين الأحرار بسوهاج أجتماعها الأول بمقر الحزب بمدينة سوهاج وذلك بأشراف الإعلامى مصطفى سالم أمين الحزب بسوهاج وعضو مجلس النواب عن مركز طهطا وبرئاسة د صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعى و أمين المرأه بسوهاج وبحضور عاطف محمد ذكى أمين تنظيم المحافظه

> تناول الإجتماع التعارف بين أعضاء الأمانه الجدد والتعريف بأختصاصات أمانة المرأه حسب ﻻئحة التنظيم اﻻساسى للحزب حيث أكد.

​عاطف ذكى​ أمين ​تنظيم المحافظه​ إن أمانة المصريين الأحرار بسوهاج ستعمل على تفعيل دور الحزب بالمحافظة، وتوعية الكوادر بأسس ولائحة النظام الأساسى للمصريين الأحرار، بالإضافة إلى الاستعداد لانتخابات المحليات، وأضاف قائلًا “نؤكد أننا عازمين على الفوز بمقاعد فى المجالس المحلية، وسيكون هناك تفعيل لدور المرأة خلال الفتره القادمه.

> من جانبها أكدت صباح صابر أمينة المرأه أنه من المهم تفعيل دور المرأة، من خلال عمل دورات توعوية للانضمام للحزب، مشيرة إلى أهمية دور المرأة السوهاجيه فى المشاركة السياسية والمجتمعية.

> ناقش اﻻجتماع عدد من الأفكار والأراء لتطوير الأداء داخل الأمانه بالإضافه إلى. اﻻتفاق على رصد العناصر النسائيه العازمه على الترشح ﻻنتخابات المجالس المحليه بكافة مستوياتها لتقدير الموقف اﻻنتخابى على مستوى كافه مستويات المجالس المحليه وأيضًا اﻻتفاق على وضع برنامج تدريبي عالى المستوى ﻻعضاء الأمانه وللناجحين على قوائم حزب المصريين الأحرار ليكون ادائهم فى المجالس المحليه متميزًا ومشرفًا للحزب.

> وفى نهاية اﻻجتماع قامت أمانة التدريب والتثقيف بعرض وتوضيح مبادئ وأهداف الحزب والبرنامج العام للحزب بالإضاقه إلى عرض لمفهوم الليبراليه.