هويدا مصطفى: 6 سبتمبر.. احتفالية تخريج الدفعة الرابعة لإعلام “الشروق”

أعلنت أستاذة الإعلام وعميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، هويدا مصطفى، عن احتفال المعهد بتخريج دفعته الرابعة، في الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بـ مدينة الشروق. وأضافت هويدا في تصريحات صحفية خاصة، أن الدفعة الرابعة في تاريخ المعهد، تخرجت نهاية العام الجامعي 2015- 2016، وتحمل اسم الفنانة فاطمة اليوسف التي اشتهرت في الأوساط الفنية والصحفية باسم “روز اليوسف”، لما لها من دور تنويري وثقافي وصحفي. يحضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين، حيث يتم تكريم الطلبة الأوائل والطالب المثالي والموظف المثالي والعامل المثالي، وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة ممن حصلوا على درجة الماجستير خلال عام مضى، فضلاً عن تكريم بعض الإعلاميين الذين أثروا برؤيتهم التنويرية وأفكارهم الوطنية في مؤسسات الإعلام. ويشارك في حضور الحفل من أسرة السيدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس وشقيقه أحمد عبد القدوس، حيث يهديهما الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة والدكتورة هويدا مصطفى درع المعهد تقديرًا لسيرة جدتهما العظيمة. وفي نهاية الحفل، يتم عرض فيلم تسجيلي عن المعهد، وفيلم آخر عن السيدة روزاليوسف.