متحف النيل يستقبل وفد من 8 دول أفريقىة و عربية بأسوان‎

استقبل متحف النيل بأسوان، اليوم الأربعاء، وفد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة، وهى “بورندى، الكاميرون، دولة الكونغو الديمقراطية، غانا، ملاوى،السودان، تنزانيا، توجو، الأردن”، للتعرف على تراث وادى النيل، فى إطار دعم العلاقات المتبادلة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، ورافقهم فى جولتهم بداخل المتحف المهندس هشام فرغلى مدير عام متحف النيل.

وقال المهندس هشام فرغلى، إن الوفد الأفريقى استمتع برحلته داخل المتحف، للتعرف على العديد من المقتنيات الخاصة بدول حوض النيل، مشيدًا برحلات الوفود الأفريقية، والتى تحرص على السياحة الثقافية، مما يعتبر تسويقًا للمتحف فى دول العالم المختلفة ودعم للعلاقات بين العرب.