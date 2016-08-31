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وزير التربية والتعليم يتفقد بنك الطعام بمدرسة السلام فى الغردقة

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وزير التربية والتعليم يتفقد بنك الطعام بمدرسة السلام فى الغردقة وزير التربية والتعليم يتفقد بنك الطعام بمدرسة السلام فى الغردقة

تفقد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، عصر اليوم الاربعاء بنك الطعام بمدرسة السلام بمدينة الغردقة ، وذلك للوقوف علي استعداد بنك الطعام لإستقبال العام الدراسي الجديد ، جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة الغردقة لتفقد بعض المدارس بها و أِشاد الوزير بهذة التجربة موجها الشكر للمحافظ علي نجاح هذه الخدمة ، مؤكدا علي اهتمامه المستمر بالتعليم والعمل علي نهضة العلم بالمحافظة.

كانت محافظة البحر الأحمر وقعت بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لتقديم وجبات ساخنة لطلاب المدارس، حيث تتولى الطبخ الأمهات اللاتي لا تعملن بعد تدريبهن على يد طهاه من الفنادق .

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