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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع كيري علاقات الصداقة وأوضاع المنطقة

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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع كيري علاقات الصداقة وأوضاع المنطقة محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع كيري علاقات الصداقة وأوضاع المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في المنطقة وبشكل خاصة الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والقضية اليمنية وسبل معالجتها وجهود المجتمع الدولي في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تعاون البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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