السعودية تختار مصر ضيف شرف مهرجان «الجنادرية 31»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ساميًا باستضافة مصر كضيف شرف مهرجان «الجنادرية 31» للعام 2017.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن القرار أكد مكانة مصر وقيادتها وشعبها لدى القيادة السعودية والشعب السعودي، وعلى قوة ومتانة العلاقات الوطيدة والتعاون المستمر والبناء في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشار قطان إلى أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” من أهم المهرجانات الثقافية والتراثية العالمية التي يترقبها المهتمون والمختصون, وكانت دورته الأولى سنة 1985.

كما أشار السفير إلى أن المهرجان يهدف إلى التأكيد على الهوية العربية الإسلامية، وتأصيل الموروث السعودي الوطني بشتى جوانبه والإبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثلًا للأجيال القادمة.

أ ش أ