آمنة نصير: ختان الإناث عادة قبيحة لا علاقة لها بالإسلام وربطها بالشرف عار

وصفت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، ختان الإناث بالعادة القبيحة، التى يجب التخلص منها، خاصة أنها موجودة فى دول حوض النيل فقط، ومنها مصر، موضحة أن المملكة العربية السعودية ودول الشام لا تمارسها.

وأضافت نصير، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات بقانون ختان الإناث، ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنري وآخرين، حول نفس الموضوع، للمطالبة بتغليظ العقوبة علي من يقوم بختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، أن الإسلام برئ من هذه العادة، ومن يربطها بالدين فهذا الأمر يعد جهل وجهالة.

ونفت عضو مجلس النواب، أن يكون لهذه العادة علاقة بمسألة شرف المرأة، مشددة على أن الربط بين الأمرين يعد عار على المجتمع، حينما يربط بين الختان وشرف المرأة، مناشدة المجتمع باحترام المرأة وتقدير دورها العظيم، مقدمة الشكر للرجال الذين يدافعون عن قضايا المرأة.