صراع الصفقات – سكاي: ميلان يتحرك في اللحظات الأخيرة لضم ويلشير

تقدم ميلان بعرض في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لضم جاك ويلشير متوسط ميدان أرسنال.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن الأندية التي ترغب بضم ويلشير الآن أصبحوا 4 وهم كريستال بالاس وبورنموث وروما وميلان.

وكانت شبكة "بي بي سي" البريطانية قد قالت إن أرسنال رفض التفاوض مع روما نظرا لأن الأخير رفض عرضا من المدفعجية لضم كوستاس مانولاس.

وأوضح تقرير شبكة "سكاي" أن أقرب فريق قد يفوز بسباق ضم صاحب الـ24 عاما هو روما، مع أفضلية أخرى لبورنموث إن فضل اللاعب الاستمرار في بريطانيا.

وانضم ويلشير إلى أرسنال في عام 2001 قادما من ناشئين لوتون تاون، واعتبر أحد أبرز المواهب الإنجليزية، ولعب لأول مرة مع المدفعجية في عام 2008، لكن الإصابات أبعدته تماما عن مستواه.