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جنوح ناقلة نفط على سواحل جنوب اليمن

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جنوح ناقلة نفط على سواحل جنوب اليمن جنوح ناقلة نفط على سواحل جنوب اليمن

جنحت ناقلة نفط يمنية عند سواحل مدينة المكلا، جنوب اليمن، ظهر اليوم الأربعاء بسبب الرياح والأمواج القوية.

وقالت مصادر بميناء المكلا، إن قائد ناقلة النفط لم يستطع التحكم بحركتها، أثناء استعداده لدخول ميناء المكلا لتفريغ شحنة من النفط، ما أدى إلى جنوحها، بسبب قوة الرياح الشمالية وشدة الأمواج.

وكشفت المصادر عن أن الناقلة تتبع أحد رجال الأعمال اليمنيين، مشيرة إلى أن إدارة الميناء وجهت إنذارات سابقة لطاقمها بعدم دخولها الميناء، وذلك لافتقادها لكثير من شروط السلامة، ونفت حدوث أى تسرب نفطى جراء جنوح الباخرة، مشيرة إلى أن السلطات المعنية تعمل على سحب الناقلة إلى منطقة آمنة ومعرفة الأضرار التى تعرضت لها.

ويحتل النفط مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط الاقتصادى فى اليمن، حيث يساهم بـ70% من إجمالى إيرادات الدولة.

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مصر 365