رئيس مدينة الحسينية بالشرقية يحيل مسئولى الإدارة الصحية للتحقيق

أكد اللواء يحيى برجل، رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، أنه بالمرور على مكتب الصحة، بعد شكوى الأهالى من عدم وجود الموظفين أو الأطباء، تبين له بالفعل عدم وجودهم، وقام بالشطب عليهم تمهيدًا للتحقيق معهم.

كان أهالى مركز الحسينية بالشرقية، أعربوا عن استياءهم بسبب إهمال فى الإدارة الصحية وتعطيل مصالحهم بسبب غياب الموظفين المستمر.

وقال إسماعيل إبراهيم 30 سنة، من أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، إنه توجه لليوم الثالث على التوالى، إلى مكتب الصحة لإثبات ابنه المولود، لم يجد أى موظف، مضيفًا أنه اضطر للتوجه إلى منزل الموظفة المسئولة عن العينات الدم الخاصة بإثبات المواليد، لتسليمها العينة فى المنزل، كما حضر اليوم الأربعاء للاستكمال باقى الإجراءات فى الساعة 12 ظهرًا لم يجد أى موظف أو حتى مدير الوحدة للشكوى إليه.