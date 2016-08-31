الغرف التجارية: مقترح المستوردين بسداد 10 آلاف دولار سيزيد من الاحتياط الأجنبي

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أسامة جعفر، إن مقترح المستوردين بسداد 10 الآف دولار عند تجديد السجل التجاري، وما يتضمنه من بطاقة استيرادية، يقنن الفوضي الموجودة فى عملية الاستيراد، موضحًا أن هذا المبلغ سيظل لدي الدولة لمدة 5 سنوات وسيتم إسترداده مرة أخري بعد هذه المدة.

وأوضح جعفر خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن هذا المقترح سيؤدي إلى رفع الإحتياطي النقدي من الدولار فى مصر إلى نحو 10 مليار دولار فى العام، مشددًا على أنه لا صحة لما تررد بأن “اتحاد الغرف” تسبب فى إغراق الأسواق ببضائع قليلة الجودة، مؤكدًا أنه تم وقف الاستيراد منذ منتصف مارس الماضي بشكل جزئي وباتت نسبة الاستيراد في السوق خلال الوقت الراهن ما يقارب 5%.

وأضاف جعفر أنه بعد اتخذا تلك الخطوات لم ينخفض سعر الدولار، بل على النقيض زادت قميته 43% بالإضافة إلى الزيادة على الجمارك مما رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 150%، موكدا أنه لا يوجد أي تواصل بين الإتحاد ووزير التجارة والصناعة.