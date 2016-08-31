مصرع وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بمرسى علم‎

مراسل «ONA»:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل تابعة للوحدة المحلية بمدينة مرسى علم.

وأسفر حادث انقلاب السيارة التي تحمل رقم 1825، علي طريق الشيخ سالم، باتجاه قرية الشيخ الشاذلي، بمنطقة الكيلو 30، عن وفاة “رمضان الشاذلي عبدالله حامد، 64 سنة، من مدينة القصير، ومبارك غزالي أحمد، 64 عام.

وأصيب كل من “محمد سالم نصرالله، 15 سنة، جروح بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، و أحمد عيسي، 20 سنة، باشتباه بكسر بالترقوة وخلع بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، طوله حوالي 5 سم”.

تم إخلاء الجثتين والمصابين من مكان الحادث، إلى مستشفي مرسي علم، وتحرر محضر بالحادث.