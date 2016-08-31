«بينهم مصري».. العراق ينفذ حكم الإعدام في 7 إرهابيين من جنسيات عربية

نفذت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، عقوبة الإعدام شنقًا بحق 7 “إرهابيين” عرب من دول مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، حسب ما أفادت مصادر رسمية لوكالة «فرانس برس».

وقال داخل راضي عضو مجلس محافظة ذي قار”نفذت أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت صباح اليوم الأربعاء، بحق سبعة إرهابيين من مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، في سجن الناصرية”.

وقال مصدر في سجن الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أن “هؤلاء الإرهابيين عناصر من تنظيم القاعدة اعتقلوا منذ أكثر من 4 سنوات فى العراق” دون تقديم تفاصيل أكثر.

ولفت المصدر الانتباه إلى “وجود أكثر من 60 إرهابيًا من دول عربية بينها اليمن والسعودية وسوريا ومصر وليبيا والجزائر، مازالوا رهن الاعتقال فى سجن الناصرية”، وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرًا فى 23 يوليو، بتشكيل لجنة تتولى حسم “ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام” إثر وقوع تفجير دام الشهر الماضى في منطقة الكرادة، وسط بغداد.

وطالب اللجنة بـ”وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا”، لكن الأمم المتحدة انتقدت إثر ذلك، مساعي الحكومة العراقية للاسراع بتطبيق أحكام الإعدام فى ظل المشاكل التى يعانى منها النظام القضائي، واعتبرت أن ذلك قد يؤدي “للاسراع في تغييب العدالة”.