رسميا - بريمن يضم لاعب أرسنال

(إفي): أعلن نادي فيردر بريمين الألماني اليوم عن تعاقده مع سيرجي جنابري، لاعب الوسط الذي سطع نجمه بعد تسجيله 6 أهداف في 6 مباريات مع منتخب ألمانيا الأوليمبي الذي فاز بالميدالية الفضية في ريو 2016.

واجتاز جنابري (21 عاما) الفحص الطبي بنجاح اليوم، وبحسب بيانات غير رسمية سيدفع النادي الألماني نحو ستة ملايين يورو لأرسنال الإنجليزي لضم جنابري منه.

ومن المعروف أن اللاعب الصاعد، وهو من مواليد شتوتجارت، قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2011.

وكان مدرب منتخب ألمانيا الأوليمبي، هورست هروبيش، قد استدعى جنابري لقائمته لخوض أوليمبياد ريو الماضية، حيث تألق اللاعب ولفت أنظار أندية دوري البوندسليجا.