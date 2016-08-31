أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - بريمن يضم لاعب أرسنال

Google+ Print
رسميا - بريمن يضم لاعب أرسنال رسميا - بريمن يضم لاعب أرسنال

(إفي): أعلن نادي فيردر بريمين الألماني اليوم عن تعاقده مع سيرجي جنابري، لاعب الوسط الذي سطع نجمه بعد تسجيله 6 أهداف في 6 مباريات مع منتخب ألمانيا الأوليمبي الذي فاز بالميدالية الفضية في ريو 2016.

واجتاز جنابري (21 عاما) الفحص الطبي بنجاح اليوم، وبحسب بيانات غير رسمية سيدفع النادي الألماني نحو ستة ملايين يورو لأرسنال الإنجليزي لضم جنابري منه.

ومن المعروف أن اللاعب الصاعد، وهو من مواليد شتوتجارت، قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2011.

وكان مدرب منتخب ألمانيا الأوليمبي، هورست هروبيش، قد استدعى جنابري لقائمته لخوض أوليمبياد ريو الماضية، حيث تألق اللاعب ولفت أنظار أندية دوري البوندسليجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع