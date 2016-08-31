بالصور… محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة حلوة يا بلدي في يومها السابع عشر

أعلن السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مدعومة بعناصر القوات المسلحة من القطاع العسكري بقنا تواصل بذل مجهوداتها في نظافة وتجميل شوارع وميادين المحافظة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات مبادرة ” حلوة يا بلدي التي يجري تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الهجان أن أعمال مبادرة النظافة والتجميل “حلوة يا بلدى “في يومها السابع عشر قامت بأعمال تطوير وتجديد ودهانات للبلدورات وصيانة لكشافات الإضاءة وزراعة وتقليم الأشجار وتنجيل مساحة 1700م2 بقرية دندرة وحي سيدي عمر اللذان يشهدان أعمال المبادرة بالإضافة إلي وضع صناديق للقمامة علي جوانب الطرق وصيانة وتعديل بالوعات الصرف الصحي وتجديد أسلاك وأعمدة الكهرباء وتمهيد الشوارع بالرصف ورفع كافة أنواع المخلفات والتراكمات في مناطق تجمعات القمامة المتواجدة على جوانب الطريق.

وأشار المحافظ أن تم رفع 32 طن من مخلفات القمامة ونواتج تقليم الأشجار وتطهير الترع بمنطقتي المبادرة مشيرًا إلي ضرورة تكاتف كافة الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.