أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

لقاء جماهيرى بالداخلة لمناقشة حرائق النخيل بالوادى الجديد

Google+ Print
لقاء جماهيرى بالداخلة لمناقشة حرائق النخيل بالوادى الجديد لقاء جماهيرى بالداخلة لمناقشة حرائق النخيل بالوادى الجديد

جانب من اللقاء الجماهيرى

 

عقد سيد محمود رئيس مركز الداخلة لقاءًا جماهيريًا بقاعة الدكتور سيد سيف، برئاسة وحضور كل من العميد أشرف أحمد مأمور قسم الشرطة، ورئيس وحدة المطافى بالمركز.

و أوضح محمود، أن الهدف من اللقاء هو كيفية التغلب على مشكلة حرائق النخيل، والسعي الجاد للقضاء على المخلفات الزراعية بقرى المركز.

و وجه محمود، الوحدات الزراعية لتجهيز المعدات المطلوبة، والعمل على نقل مخلفات النخيل بعيدًا وتحديد موقع فى كل قرية لتجميع هذه المخلفات، وأخيرًا حث السادة المواطنين والسادة مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون الزراعى، ومسئولى شئون البيئة والعمد والمشايخ والمزارعين والمرشدين الزراعيين، على الاهتمام بنظافة النخيل بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا