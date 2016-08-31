لقاء جماهيرى بالداخلة لمناقشة حرائق النخيل بالوادى الجديد

عقد سيد محمود رئيس مركز الداخلة لقاءًا جماهيريًا بقاعة الدكتور سيد سيف، برئاسة وحضور كل من العميد أشرف أحمد مأمور قسم الشرطة، ورئيس وحدة المطافى بالمركز.

و أوضح محمود، أن الهدف من اللقاء هو كيفية التغلب على مشكلة حرائق النخيل، والسعي الجاد للقضاء على المخلفات الزراعية بقرى المركز.

و وجه محمود، الوحدات الزراعية لتجهيز المعدات المطلوبة، والعمل على نقل مخلفات النخيل بعيدًا وتحديد موقع فى كل قرية لتجميع هذه المخلفات، وأخيرًا حث السادة المواطنين والسادة مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون الزراعى، ومسئولى شئون البيئة والعمد والمشايخ والمزارعين والمرشدين الزراعيين، على الاهتمام بنظافة النخيل بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية.