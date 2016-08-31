«ميديا سيتي» وكيل إعلاني لإذاعة «ميجا إف إم»

كتبت- إنجي لطفي

أعلنت الشركة المتحدة «شركة مساهمة مصرية»، والمسؤولة عن إدارة شركة راديو النيل عن تعاقدها مع وكالة ميديا سيتي لتصبح وكيلًا إعلانيًا حصريًا لإذاعة “ميجا إف إم”.

وقال ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، إن عرض ميديا سيتي جاء الأفضل من الناحية الفنية والمالية نظرًا لما تملكه الوكالة من خبرة كبيرة ورؤية مختلفة في مجال التسويق والإنتاج، بالإضافة إلى تمتعها بالإصرار والطموح لتحقيق الخطط والأهداف المستقبلية لإذاعة ميجا إف إم.

وأكد محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة ميديا سيتي عن عزمه على وضع ميجا إف إم على قمة المنافسة على الريادة الإذاعية بين الإذاعات المصرية في وقت قصير، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة كبيرة مثل شركة راديو النيل لما تمتلكه من إمكانيات فنية وإدارية وفنية كبيرة تؤهل جميع الأطراف على صناعة النجاح والتمييز.