عبد العال: المجلس حقق في دور انعقاد واحد ما يعادل أكثر من 3 فصول تشريعية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن ما أنجزه المجلس في دور انعقاد واحد يُعادل ما أنجزته مجالس سابقة في أكثر من ثلاثة فصول تشريعية.

وقال عبد العال – تعقيبًا على ما أثاره النائب طارق الخولي من أن المجلس يتعرض لظلم رغم انجازاته وأن التاريخ سيسجل ما حققه المجلس- إن “الإعلام ركز على الجانب السلبي بسبب بعض النواب، وإن كانت نواياهم طيبة.. هذا البرلمان من أقوى البرلمانات ولدي شهادات من اتحادات برلمانية عالمية نحن (مجلس النواب) أعضاء فيها بذلك”.

وأضاف رئيس النواب – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – ” البعض حاول تشويه الصورة، ولكن ستبقى صورة البرلمان ناصعة وقوية وله صوت قوي في الداخل والخارج”.