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«الحجار» ونجوم أوبرا القاهرة يختتمون ليالي مهرجان القلعة‎ غدًا

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«الحجار» ونجوم أوبرا القاهرة يختتمون ليالي مهرجان القلعة‎ غدًا «الحجار» ونجوم أوبرا القاهرة يختتمون ليالي مهرجان القلعة‎ غدًا

الفنان علي الحجار -أرشيفية

كتب – مصطفى حمزة:

يحيي الفنان علي الحجار، وأوركسترا النيل السيمفوني بمشاكة نجوم أوبرا القاهرة، الليلة قبل الأخيرة من ليالي اليوبيل الفضي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والمقرر لها مساء غدًا الخميس .

وتبدأ الليلة في تمام الثامنة مساءًا، على مسرح المحكي مجموعة من أشهر أغاني المسرحيات العالمية، والتي يقدمها نجوم أوبرا القاهرة، ومنهم الدكتور رضا الوكيل، إيمان مصطفى، وغيرهم”، بمشاركة أوركسترا النيل السيمفوني.

ويتضمن الحفل أغاني :” حلوة يا بلدي، بحلم معاك”، ويؤديها عمرو يحيى، ورولا زكي.

ومن المقرر أن يستقبل مسرح المحكي2، في تمام الساعة العاشرة الفنان علي الحجار، حيث يقدم باقة من أغانيه، ومنها:” حليلي المسألة، أنا كنت عيدك، من غير ما
> تتكلمي، متغربيناش، عارفة، وغيرها”.

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