الرئيس الصينى يستقبل ولى ولى عهد السعودى محمد بن سلمان

اجتمع الرئيس الصينى شى جين بينج مع الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى فى بكين اليوم الأربعاء قبل مؤتمر قمة العشرين.وصافح شى الأمير السعودى ثم جلسا للحديث فى دار الضيافة الرسمية دياويوتاي.

ووقعت السعودية 15 اتفاقية تمهيدية مع الصين أمس الثلاثاء (30 أغسطس آب) فى قطاعات من الطاقة إلى الإسكان خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الصين إحدى أكثر الدول استهلاكا للطاقة والشريك التجارى الكبير للمملكة.

وتأتى الزيارة فى نطاق حملة إصلاح اقتصادى واسعة أطلقها ولى ولى عهد السعودية لإنهاء اعتماد بلاده على صادرات النفط كمكون رئيسى للاقتصاد الوطنى وأن تظهر بلاده فى وضع فرص اقتصادية متنوعة تجذب المستثمرين العالميين.

وبعد زيارة الصين سيزور الأمير محمد بن سلمان اليابان فى وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى السبت (3 سبتمبر أيلول) ليجتمع مع رئيس وزرائها شينزو آبى ثم يعود إلى الصين ليرأس وفد بلاده فى قمة قادة الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات العالم، وستعقد القمة فى مدينة هانغتشو فى شرق الصين.