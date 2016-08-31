بالصور.. تجمهر أولياء الأمور أمام مدرسة بالإسكندرية احتجاجا على حكم إخلائها

تجمهر، اليوم، عدد من أولياء الأمور والمدرسين العاملين بمدرسة جرين الابتدائية الخاصة، التابعة لإدارة وسط التعليمية، وذلك احتجاجا على تنفيذ قرار الإخلاء الجبرى للمدرسة، حيث فوجئ العاملين بالمدرسة بمالك الفيلا المقام عليها المدرسة، يرافقه حملة أمنية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر له باسترداد المدرسة.

وقالت هالة زهنى مدرسة مادة رياضيات بالمدرسة إن المدرسة بها 1200 طالب، فكيف يمكن توزيع هؤلاء الطلاب على مدارس أخرى ونحن مقبلين على عام دراسى جديد، كما استنكرت توزيع العاملين بالمدرسة مدارس أخرى قد لا تكون بحاجة إليهم، وطالبت بتدخل وزارة التربية والتعليم لوقف تنفيذ القرار.

من جانبه قال جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مالك المبنى حصل على حكم قضائى باسترداد المبنى، وهى مدرسة خاصة، وفى حالة تمكن المالك من تنفيذ الحكم القضائى والحصول على مبنى المدرسة فإن المديرية ملزمة بالطلاب، وعلى القائمين على إدارة المدرسة الخاصة التقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم القضائى.

وأكد "ذكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية سوف تقوم بإعادة توزيع الطلاب قبل بدء العام الدراسى على المدارس الخاصة المجاورة أو المدارس الحكومية، أما فيما يتعلق بالمدرسين فأشار وكيل الوزارة إلى أن المدرسين يعملون بنظام التعاقدات الخاصة مع المدرسة والمديرية غير ملزمة بهم.