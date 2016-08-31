أحكام متفاوتة بالمؤبد والحبس بين 5 و7 سنوات على 139 إخوانيًا بالمنيا‎

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوته بين السجن المؤبد، غيابيًا، والحبس بين 5 إلي 7 سنوات، حضوريًا، ضد 139 متهمًا إخوانيًا، في أحداث عنف وتظاهر، وإقتحام منشأت عامة بمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنَّ قضية إقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس، تضم 54 متهمًا، ورقمها 262- 10 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، عاقبت المحكمة 36 متهماً، بالسجن المؤبد، غيابياً، و 18 حضورياً، بالحبس خمس سنوات.

وأضاف أنه في القضية الثانية، بشأن إقتحام مكتب سجل مدني ديرمواس، ورقمها 249/ 176لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وتضم 85 متهماً، عاقبت المحكمة 61 متهماً، بالسجن المؤبد، غيابياً، و24 بالسجن 7 سنوات، حضوريًا.

وفي قضية ثالثة، أجلت ذات المحكمة، النطق بالحكم علي 11 متهماً في أحداث إقتحام قسم شرطة مركز مغاغة، والتظاهر عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، لجلسة يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت المحكمة إستمعت في جلساتها الماضية، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وأطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضايا الثلاث.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أنهم ينتمون إلى عناصر جماعة الإخوان، وأشتركوا فيما بينهم في التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركزي ديرمواس ومغاغة، وتخريب منشآت شرطية وعامة، عقب فض إعتصامات أنصار الرئيس المعزول مرسي.