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العربي: 75 مليار جنيه حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية بالعام المالي 2015-2016

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العربي: 75 مليار جنيه حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية بالعام المالي 2015-2016 العربي: 75 مليار جنيه حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية بالعام المالي 2015-2016

الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – أرشيفية

توقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يصل حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2015-2016 من 71 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه.

وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء – أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدف ضخها في الخطة خلال العام الجاري 2016-2017 تصل إلى نحو 146 مليار جنيه أي بزيادة 100% عن العام الماضي، منهم 61% للإسكان الاجتماعي ما يعطى تحفيزًا للاقتصاد وتحقيق نمو وعدالة الاجتماعية “نمو احتوائي”.

كما أوضح وزير التخطيط – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه مستهدف خلال العام المالي الجاري تحقيق معدل نمو يتجاوز 5%، ويُعد هذا ليس هدفًا سهل التحقيق للوصول إليه، خاصةً مع وجود اعتبار ما يحدث في الاقتصاد العالمي والإقليم ودول الجوار.

وأضاف العربي – فيما يخص أعمال لجنة فض التشابكات – أنه يتم حاليًا وقف ظهور أي تشابكات جديدة بين الهيئات في الموزانة والخطة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا عمل تسويات بين بنك الاستثمار القومي، وزراة المالية، والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن تسويات وزراة الكهرباء والبترول.

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